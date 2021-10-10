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Rize'de yüksek ses kavgasının sonu kötü bitti

Rize'de yüksek ses kavgasının sonu kötü bitti

RİZE'de nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Emrah Paliç (33) hayatını kaybetti, arkadaşı Mecit Kansız (43) yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının nişan törenine giden Emrah Paliç ile arkadaşı Mecit Kansız, yüksek ses nedeniyle İsmail (49) ve kardeşi Halil Katmer (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Katmer, tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Paliç ve Kansız, yaralandı. Bu sırada Katmer ailesinden H.K. da iddiaya göre kavgayı durdurmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Paliç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kansız'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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