Karabağ'da Rus gözlem gücü askerleriyle kirli pazarlığa suçüstü

AZERBAYCAN askerleri Ermeni çetelerin Dağlık Karabağ'da konuşlu Rus gözlem gücü askerlerine Ermeni kadın getirdiği anları kaydetti.

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ERMENİ çeteler Dağlık Karabağ'da konuşlu Rus gözlem gücü askerlerine köylerinden getirdiği kadınlara fuhuş yaptırıyor. Azerbaycan askerleri Hankendi sınırında bir grup Ermeni çetenin kontrol noktasına taşıdığı kadınların bölgeye gelişini ve Rus askerlere peşkeş çekildiği anları kaydetti.

Azerbaycanlı siyaset bilimci Aziz Alibeyli, bu durumun tüm sınır boyu normalleştiğini söyledi. Alibeyli, "SSCB döneminde 300 bin Rus ve Ermeni kadının Türk şehirlerine fuhuş amaçlı gönderildi. Hedef Müslüman Türkleri ahlaki olarak yozlaştırmak ve asimile etmekti" dedi.

Sıcak hatta yaşanan fuhuş rezaletinin 'sulhu bozun rüşveti' olduğunu belirten Aziz Alibeyli, fakirlik ve yokluk içerisinde kıvranan kadınların çok düşük fiyatlarla bu yola sürüklendiği bilgisini verdi. İşgalci çetelerin kadınlarla birlikte içki ve uyuşturucu da getirdiğini anlatan Alibeyli, "Aynı durum 1. Karabağ Savaşı'nda da çok yoğun bir biçimde yaşandı. Gerek Ermenistan dışında yaşayan diaspora gerekse Karabağ'daki işgalciler kendi kadınlarını karanlık, kirli emelleri için acımasızca kullanıyorlar" diye konuştu.

Bölgede aktif olarak görev yapan Azerbaycanlı bir binbaşı, "Ermeni kadınlar kaçak silah, uyuşturucu, cephane geçişini kolaylaştırma amaçlı da kullanılıyor. Benzer tuzaklara bizim askerlerimizi de çekmeye çalışıyorlar ancak bu konuda ciddi tedbirler aldık. Kadınlar adına üzülüyoruz. Halen işgal altında kalan Karabağ topraklarında 25 bin Ermeni yaşıyor. Hiçbir gelir kapısı yok. Rusya, Ermenistan hatta Azerbaycan'a gitmek isteyenler de bırakılmıyor. O insanları, 'En fazla 5 yıl içerisinde tüm Karabağ'ı yeniden alacağız' diye aldatıyorlar. Onları gelecekte kalkan yapacaklar. Kendi kızlarını, kadınlarını şimdi de böyle iğrenç işlerde kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.