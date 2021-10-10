BALIKESİR'de muhtar toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi yerine getirecek" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Balıkesir TDP İl Başkanı Mehmet Akma'nın ev sahipliğinde toplantıya yöneticiler ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar için proje hazırladıklarını belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız doğal olarak mahallenin sorunlarını iyi bildikleri için mutlaka belediye meclis üyesi olmalıdır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımı görüyorum; halkla ve tabanla fazla diyaloğu yok. Esas diyaloğu olan muhtarlarımız. Muhtarlarımız her evde ne var, ne yok onu biliyor. Meclis üyesi arkadaşlarımıza ulaşamıyorlar. Belediye meclis üyeliğini baypas ediyoruz. Belediye meclisinde muhtarlarımız bu görevi yerine getirecek. O zaman ne oluyor? Her düşünce, her görüş, belediye meclisinde temsil ediliyor. O nedenle muhtarlarımız bundan sonra inşallah belediye meclisinde hem muhtar hem de belediye meclis üyesi olacak" dedi.

"Üretici de tüketici de mutlu değil"

Türkiye'de üretici ve tüketicinin mutlu olmadığını belirten Sarıgül, "Üreten çiftçimiz mutlu değil. Tüketen pazara, çarşıya giden yurttaşlarımız mutlu değil. Burada mutlu olan kim? Kim biliyor musunuz? Aracılar mutlu ve büyük marketler mutlu. Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizi gıdada dışa bağımlı olmaktan çıkaracağız. Kendine yeter haline getireceğiz. Dışarıdan tarım ürünü ithal edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendi çiftçimizin ürününü değerinde alacağız. Tarlayla tezgah arasında muazzam bir fark var" diye konuştu.