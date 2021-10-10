Masterchef Tahsin Küçük yaşı kaç evli mi sevgilisi kimdir?

Masterchef 2021'nin bu sezonki en renkli isimlerinden biri olan Tahsin Küçük bu akşam eleme adaylarında biri oldu. Potaya giren Masterchef Tahsin'in hayatı da merak edildi. Kocaeli'de doğan 23 yaşındalki Tahsin aslen Trabzonludur. 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi ile ünlenen Tahsin Küçük dansta da oldukça iyi. Peki Tahsin Küçük evli mi, sevgilisi var mı?

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Ekranların en lezzetti yemek yarışması Masterchef Türkiye 2021'de bu akşam yine eleme gecesi yaşanacak ve bir isim önlüğünü bırakıp Masterchef'e erken veda edecek. Bu akşam eleme potasına giren isimlerinde biri de Tahsin oldu. İddialı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi ile tanınan Tahsin Küçük'ün hayatı da merak edildi. Peki Masterchef Tahsin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi ya da sevgilisi var mı?

MasterChef Türkiye kadrosuna giren Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, kendisi için önemli sloganın 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi olduğunu belirtiyor.

Eğitim hayatı: Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

Kariyeri: Tahsin Küçük, istediği mesleklerin hiçbirine babasının sıcak bakmadığını ve bir gün babasına yemek yaptığını, babasının bu yemeği yedikten sonra 'Ellerine sağlık oğlum, sen bunu meslek olarak yapmalısın' sözler üzerine harekete geçerek ailesinin de desteğiyle kariyerine başlamış. 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdiğini söyleyen Tahsin, 10 yıldır bu sektörde yer aldığını söylemektedir.

2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına 17 yaşındayken katılan ve internetten öğrendiği tarifler ile bu yarışmada iyi bir derece yakaladığını aktaran MasterChef Tahsin, burada yakaladığı başarının gücüyle üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirtmektedir.

Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen şefleriyle birlikte çalıştığını söyleyen Küçük, 'çok iyi projelerde yer aldım' diyor. Mezuniyetiyle birlikte menüsünü hazırladığı 2 restoranda sosları ve reçeteleriyle, satılabilir yemek zincirine yeni oluşumlar kazandırdığını aktaran Tahsin Küçük, Türk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor.

Başarılı olmak için adım adım ilerlemek gerektiğini söyleyen Tahsin Küçük, yaşadığı her günü bir tecrübe olarak gördüğünü söylüyor. Tahsin, şimdi sıranın MasterChef Türkiye'de olduğunu aktarıyor.

İnstagram hesabı: MasterChef 2021'in iddialı yarışmacısı Tahsin Küçük, sivri diliyle de dikkatleri üzerine toplamayı başardı. El lezzetine başından bu yana inandığını aktaran Tahsin'in instagram hesabı da merak edildi. Gastronom olduğunu belirten Tahsin Küçük tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla Instagram'da yer almaktadır ve şu an itibariyle 65.6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Kadroya nasıl girdi: Ana kadroda yer alan Tahsin, üç şefin karşısına ilk turda firik keşkeğinde konfit somon yaparak çıktı. Bu yemek ile şeflerin beğenisini kazanan ve üçlü düellolara giden Tahsin, Burak ve Mercan ile karşı karşıya geldi. Asma yaprağında tekir balığı için ikinci turda ter döken Tahsin, diğer iki yarışmacı adayına göre daha başarılı tabakla şefler önüne çıkmayı başardı ve final turuna kaldı.

Üçlü düelloları geçen Tahsin bu iddialı ifadeleri kullanmıştı: Arkadaşlar üzülmesin şef, en azından eve gittiklerinde sezon sonunda 'şampiyona yenildik' diyecekler. Güzel bir başlangıç oluyor benim için. Karşınıza her zaman gururlu bir şekilde çıkacağım.

Final turundaki mücadelesinde ise 11. yarışmacı olarak kadroya giren Tahsin Küçük, ana ürünün 'anjelik erik' olarak belirlendiği tabak hazırlayarak o akşamın birincisi olmuştu. Önlüğü aldıktan sonra duygularını paylaşan Tahsin, 'MasterChef'in ana kadrosundayım 11. olarak. İlk hafta olsaydı 1. olarak girecektim kadroya. Bunu göreceksiniz, beklemede kalın.' demişti