BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  SAĞLIK

İngiliz uzmandan çift virüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı

İngiliz uzmandan çift virüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkanı Dr. Jenny Harrie, hem grip hem de Kovid-19'un bu kış pek çok kişiyi hedef alacağını açıkladı.

Abone ol

DÜNYA hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Henüz koronavirüs salgını sona ermemişken dünya grip salgınına hazırlanıyor. Uzmanlar bir süredir 'çift pandemi' konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu uyarılara bir yenisi İngiltere'den geldi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkanı Dr, Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

"Ölüm oranı iki kat daha fazla"

Harries'e göre bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries, çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı, mutlaka hem Koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Burcu Önal eski estetiksiz hali nasıldı? Burcu Önal kaç yaşında?
Masterchef Burcu Önal eski estetiksiz hali nasıldı? Burcu Önal kaç yaşında?
Uşak'ta vaka sayıları artınca ekipler harekete geçti
Uşak'ta vaka sayıları artınca ekipler harekete geçti
Masterchef Azize kaç yaşında Azize Polat nereli çocukları ve eşi kimdir?
Masterchef Azize kaç yaşında Azize Polat nereli çocukları ve eşi kimdir?
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor
Masterchef Burcu'nun kocası kim İbrahim Önal aslen nereli işi ne?
Masterchef Burcu'nun kocası kim İbrahim Önal aslen nereli işi ne?
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Facebook paylaşımı hakkında Yargıtay'dan emsal karar
Facebook paylaşımı hakkında Yargıtay'dan emsal karar
Giresun'da koronavirüs aşı çadırına zarar verildi
Giresun'da koronavirüs aşı çadırına zarar verildi
Masterchef Tahsin Küçük yaşı kaç evli mi sevgilisi kimdir?
Masterchef Tahsin Küçük yaşı kaç evli mi sevgilisi kimdir?
Tokat'ta ele geçirilen Yahya Peygamber tablosu orijinal çıktı
Tokat'ta ele geçirilen Yahya Peygamber tablosu orijinal çıktı