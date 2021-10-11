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Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedildi

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına yapılan itiraz, istinaf mahkemesince kabul edilmedi.

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Eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince görüşüldü.

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin "meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi" dolayısıyla verdiği "ceza verilmesine yer olmadığına" kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

 Olay ve dava süreci

Servis şoförü Ramazan İpek'in (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Melek İpek hakkında, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmedilerek 26 Nisan'da tahliye edilmişti.

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