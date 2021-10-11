Rusya'ya şok suçlama! Aşı için İngiltere'nin bilgilerini çaldı

İngiliz medyasının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre Rusya; Sputnik V aşısını geliştirmek için Oxford/AstraZeneca aşısının planını çaldı.

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İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Rusya, Sputnik V adlı Kovid-19 aşısını oluşturmak için Oxford/AstraZeneca aşısının planını çaldı.

The Sun'a konuşan ve ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri; yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik V aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu. The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.

Haber kısa sürede tüm İngiliz haber sitelerinde yayımlanmaya başladı.