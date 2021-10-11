2018 seçimlerini doğru bilen ORC'nin patronu son anketi açıkladı! Erdoğan'dan sonraki isim kim?

Son seçimleri gerçeğe en yakın bilen ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki, 7 büyükşehirde yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. En dikkat çeken sonuç ise DEVA Partisi'nin adeta roketlemiş olması oldu.

Abone ol

Nevşin Mengü, 2018 seçimlerini en yakın rakamla tahmin eden ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki ile yaptığı görüşmeden çarpıcı notları ve son anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti tabanında oy kayması olduğunu belirten Pösteki, Eylül başındaki ankette erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 59,9 olarak ölçtüklerini söyledi.

ORC'nin anketi 13-29 Eylül tarihleri arasında 7 Büyükşehirde -İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya’da toplam 13 bin 650 kişiye yüz yüze sorular yöneltilerek yapılmış. ORC'nin patronu Pösteki, Eylül sonunda seçim yapılmış olsa partilerin alacakları oyları şöyle tahmin ettiklerini söyledi:

İşte son anketin sonuçları...

AK Parti: Yüzde 31,9,

CHP: Yüzde 25,9

İYİ Parti: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 9,4

HDP: Yüzde 8,1

DEVA Partisi: Yüzde 4,7

Gelecek Partisi: Yüzde 2,9

AK Parti tabanındaki erime neye bağlı?

- ORC Başkanı Pösteki, AK Parti oylarındaki erimeyi, öncelikle iletişim stratejisinin yanlışlığına bağlıyor. 5 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında öldürülen AK Parti iletişim strateji Erol Olçok dönemini hatırlatıyor.

- Pösteki, Erdoğan’ın çevresindeki dar çevrenin gerçek haberleri ve olan biteni Erdoğan’dan sakladığı onu yanlış yönlendirdiği görüşünde.

- Bunun ötesinde Pösteki’ye göre sadece Erdoğan’ın yakın çevresi değil, AK Parti teşkilatları da halktan kopmuş durumda. Vatandaş derdini anlatmak için AK Parti’ye erişemiyor, erişebildiği zaman da baştan savılıyor; seçmen ile parti arasında iletişim kanalları kapanmış durumda.

Ali Babacan'ın partisi adeta depara kalktı

Ankette en dikkat çekici bölüm ise Ali Babacan’ın DEVA partisinin adeta “depara kalkmış” görünmesi. Pösteki’nin bulduğu sonuçlara göre DEVA yüzde 1-2’lerden yüzde 4’lere çıkmış. DEVA Partililer de yüzde 5-7 aralığına oturunca partilerinin daha yüksek bir ivme yakalayacağını, AK Parti’den oy kayışının hızlanacağını düşünüyor.

İstanbul'da AK Parti durumu toparladı

- Anket, Millet ittifakının yerel yönetimde olduğu illerde, CHP ve İYİ Partiye ne oy geçişi olduğunu gösteriyor. Pösteki’ye göre İstanbul bunun dışında; “AK Parti durumu toparladı” diyor.