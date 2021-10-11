Nihal Yalçın Demirtaş hakkında ne dedi Nihal Yalçın aslen nereli?

Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı konuşması bitmeden Nihal Yalçın'a ödülü vermiş ve bu tepkisi eleştiri konusu olmuştu. Bu olayın ardından Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında geçen olay merak edildi. Peki Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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İki başarılı oyuncu Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşananlar bugün magazin basının gündemi oldu. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın sahnede konuşmasını yaparken, Tamer Karadağlı daha sözleri bitmeden Nihal Yalçın'a ödülünü verdi. Önce saatine bakan sonra ilginç mimikler yapan Tamer Karadağlı'nın bu davranışı hem Nihal Yalçın'dan hem de seyircilerden tepki gördü. Nihal Yalçın sahnede gülerek 'bana artık sus mu demek istiyorsunuz' diyerek olanlara tepki gösterdi. Tamer Karadağlı ise 'ödülünüz elinizde olsun, kaldırarak konuşun' diyerek kendini savundu.

Magazin basınında düşen bu olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Nihal Yalçın'a destek olurken bazıları ise Tamer Karadağlı'yı destekledi. Nihal Yalçın'ın sosyal medyada dolanan bir röportajında 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' sözleri üzerine Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ın sözünü kestiği konuşulan diğer iddialar arasında.

İşte Nihal Yalçın'ın Demirtaş sözleri

Bu tartışmalardan sonra Tamer Karadağlı sessizliğini korurken Nihal Yalçın twitter hesabından Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin bu benim gecem açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Ne olmuştu: Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın taklitini yaptı: Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı.

Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.

Nihal Yalçın kimdir: 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın aslen Tuncelilidir. Verdiği bir röportajda Alevi olduğunu dile getirmiştir.

2005 yılından bu yana birçok büyük projede yer alan Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk bölümünü tamamladı.

Kariyerine 2005’te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde canlandırdığı Bacı Zeyno karakteri ile başlayan Yalçın, Ay Lav Yu filmindeki Rukiye ve Avrupa Yakası’ndaki Meryem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyuncu ayrıca Kurtuluş Son Durak, Yalan Dünya, Berlin Kaplanı, Araf, Beş Kardeş, Yol Ayrımı ve İstanbullu Gelin gibi projelerde de oynadı.

17. Sadri Alışık Ödülleri’nde Kurtuluş Son Durak dizisindeki karakteri ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 19. Altın Koza’da ve 45. Sinema Yazarları Derneği’nde de aynı ödülü alan Yalçın, 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ise Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi.