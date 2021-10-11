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Düğünde sağdıçla ilişkiye giren kadının sonu kötü bitti

Düğünde sağdıçla ilişkiye giren kadının sonu kötü bitti

Başına gelen bir olayı sosyal medyada paylaşan kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı sağdıçla ilişkiye girdiği sırada kalp krizi geçirdiğini söyledi.

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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Reddit'te ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın kullanıcı da bu platformda yaptığı paylaşımla, başına gelenleri anlattı. Kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı ve konuşmaya başladığı sağdıçla otele gittiklerini ve daha sonra ilişkiye girdiklerini anlattı. Ancak ilişki sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Olayın ardından tedaviye alınan kadın, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. EGK grafiklerinin normale dönmesinin ardından yeniden eski hayatına kavuşan kadın, doktorların ilişki konusunda ise kendisini uyardığını belirtti. Kadının anlattıkları kullanıcılar tarafından çok ilgi gördü. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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