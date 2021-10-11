Cemil Çiçek'ten Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışı! 'Öcalan'da uyguladık'

Cemil Çiçek'ten Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesine yönelik AİHM kararlarının uygulanmaması konusunda açıklamada bulundu. Çiçek, "Biz AİHM kararlarını Öcalan'da uygulamıştık..." dedi...

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş adamı Osman Kavala hakkındaki kararının uygulanmaması konusunda, "Biz AİHM’in Abdullah Öcalan’la ilgili kararını uygulamıştık" dedi. Gazeteci Fikret Bila, Cemil Çiçek'le yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre Çiçek, şunları söyledi:

"Biz AİHM’in Öcalan kararlarını uygulamıştık"

- Selahattin Demirtaş’la ilgili yazışmaları henüz incelemedim. Ancak biz AİHM’in Abdullah Öcalan’la ilgili kararını uygulamıştık. Öcalan’ın avukatları 12 konuda AİHM’e hak ihlali iddiasıyla başvurmuştu. AİHM 9 konuda Öcalan’ın başvurusunu reddetti.

- 3 konuda ise kabul etti ve Türkiye’yi haksız buldu. Bunlardan birincisi Öcalan’ın yasal sürenin dolmasına rağmen 6 saat daha gözaltında tutulmasıydı. İkincisi, gözaltı sırasında ailesine haber verilmemesiydi. Üçüncüsü ise yeteri kadar savunma imkanı verilmemesiydi. İlk iki karar için yapılacak bir şey yoktu. Üçüncü kararını ise biz uyguladık.

- Öcalan dosyası yeniden açıldı ve mahkeme yeniden dosya üzerinden konuyu ele aldı. Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeniden yargılamanın verilen cezayı etkilemeyeceği yönünde karar verdi.

- Öcalan’ın avukatları bu karara da itiraz ettiler. Bu kez İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi dosya üzerinden yargılama yaptı ve o da verilen cezayı etkilemeyeceği gerekçesiyle yeniden yargılamaya gerek olmadığına hükmetti. Sonuçta AİHM’in kararı yerine getirilmiş oldu.