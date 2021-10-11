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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşten çıkarma yasağı kalkması sonrası işsizlik arttı mı?

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşten çıkarma yasağı kalkması sonrası işsizlik arttı mı?

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşten çıkarma yasağı sonrası işsizlik rakamı Temmuz'da artmışken bu ay sabit kaldı. İşsiz rakamı ise artışa geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2021 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşten çıkarma yasağı Haziran'da sona ermişti

Koronavirüs salgınıyla beraber Nisan 2020'de başlayan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

İŞKUR verilerine bakıldığında işten çıkarma yasağının olmadığı Temmuz ve Ağustos aylarında kayıtlı işsizler arasına 244 bin kişi katıldı.

Genç işsizliği 22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

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