Tamer Karadağlı kaç yaşında aslen nereli ödül törenin ne yaptı?

Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü alan Nihal Yalçın konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı konuşması bitmeden Nihal Yalçın'a ödülü vermiş ve bu tepkisi eleştiri konusu olmuştu. Bu olayın ardından Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında geçen olay merak edildi. Peki Tamer Karadağlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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İki başarılı oyuncu Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşananlar bugün magazin basının gündemi oldu. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın sahnede konuşmasını yaparken, Tamer Karadağlı daha sözleri bitmeden Nihal Yalçın'a ödülünü verdi. Önce saatine bakan sonra ilginç mimikler yapan Tamer Karadağlı'nın bu davranışı hem Nihal Yalçın'dan hem de seyircilerden tepki gördü. Nihal Yalçın sahnede gülerek 'bana artık sus mu demek istiyorsunuz' diyerek olanlara tepki gösterdi. Tamer Karadağlı ise 'ödülünüz elinizde olsun, kaldırarak konuşun' diyerek kendini savundu. Peki Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, ilk eşi kızı Zeyno'nun annesi kimdir?

Magazin basınında düşen bu olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Nihal Yalçın'a destek olurken bazıları ise Tamer Karadağlı'yı destekledi. Nihal Yalçın'ın sosyal medyada dolanan bir röportajında 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' sözleri üzerine Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'ın sözünü kestiği konuşulan diğer iddialar arasında.

İşte Nihal Yalçın'ın Demirtaş sözleri

Bu tartışmalardan sonra Tamer Karadağlı sessizliğini korurken Nihal Yalçın twitter hesabından Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin bu benim gecem açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Ne olmuştu: Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın taklitini yaptı: Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı.

Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.

Tamer Karadağlı kimdir: Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

Sevgilisi Iraz Yıldız kimdir: Tamer Karadağlı ile sevgili olan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül‘de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say’ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana’ Sony Classical ile kaydetmiştir.

Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam’da Bart van de Roer ile devam etmektedir.