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İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçakladı, intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçakladı, intihar etti

İZMİR'de kız arkadaşı olduğu öne sürülen kadının evine giren bir kişi, önce kız arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı; daha sonra aynı bıçakla kendi hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın da, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. Burada Sena Altan ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı.

Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaşam mücadelesini kaybetti
Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı
Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu. İlkay Ayeş'in cansız bedeni de olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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