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Esed'in Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Rusya görüşmesi değerlendirmesi: Türkiye çekilsin

Esed'in Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Rusya görüşmesi değerlendirmesi: Türkiye çekilsin

İç savaşın hakim olduğu Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin al-Watan isimli gazetesine açıklamalarda bulundu.

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Suriye lideri Beşar Esad’ın bir süre önce Moskova’ya yaptığı ziyareti değerlendiren Mikdad, “Esad’ın gerçekleştirdiği en iyi temaslardan biriydi” dedi. Mikdad, “Müttefikimiz Rusya ile terörle mücadele konusundaki ortak hedeflerimizde hiçbir anlaşmazlık yok” dedi.

Mikdad, Türkiye’nin güçlerini ülkeden çekmesi gerektiğini söylerken, “Ankara, Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini garanti edecek bir çözümü desteklemeli” dedi. Öte yandan Mikdad, ABD’nin de Suriye’den çekilmesi gerektiğini dile getirerek, “ABD’lilerin ülkemizi terk etmesi için ikna edecek çok yöntemimiz var ama benim tavsiyem hiçbir zaiyat vermeden ülkeden ayrılmaları” dedi.

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