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Ankara'da 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

ANKARA'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaşılması üzerine gözaltına alınan 3 zanlının beyanıyla yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu.

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ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşıldı.

Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından bu yılın mart ayında özel ekip oluşturularak çalışma başlatıldı. İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T., F.G. ve İ.T. takibe alındı. Zanlılar iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alındı.

Cesetlere ait kemikler bulundu

Şüphelilerin iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve olay yeri inceleme ekiplerince kazı başlatıldı. Kazılarda insan kemiği parçaları bulundu.

Başsavcılık ilk incelemesinde bir cesedin yakılarak toprağa gömüldüğünü, üzerinin seramikle örtüldüğünü, bunun üzerine de kat kat toprak döküldüğünü tespit etti. Zanlıların gösterdiği hobi bahçesindeki evin duvarından alınan numuneler de cinayete yönelik izlerin tespiti için incelemeye gönderildi.

Diğer ceset için de aynı bahçede kazı başlatıldı. Başsavcılıktan daha sonra yapılan açıklamada ise diğer cesede ait kemiklerin de şüphelilerin gösterdiği arazide yapılan kazı sonucu bulunduğu bildirildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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