Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi

Oyuncu Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde kendisini susturmaya çalıştığını iddia ettiği Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı.

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Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde kısa da olsa gerginlik yaşadığı Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı. Yalçın'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın taklidini yaptı

Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı.

Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.