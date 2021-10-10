BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  MAGAZİN

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi

Oyuncu Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde kendisini susturmaya çalıştığını iddia ettiği Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı.

Abone ol

Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde kısa da olsa gerginlik yaşadığı Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı. Yalçın'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.

Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın taklidini yaptı

Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı.

Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 10 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 10 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Mahkemeden Bülent Ersoy'a Mustafa Keser reddi!
Mahkemeden Bülent Ersoy'a Mustafa Keser reddi!
İngiliz uzmandan çift virüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı
İngiliz uzmandan çift virüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı
Masterchef Mustafa aslen nereli kaç yaşında Mustafa Ozan elendi mi?
Masterchef Mustafa aslen nereli kaç yaşında Mustafa Ozan elendi mi?
Masterchef Burcu Önal eski estetiksiz hali nasıldı? Burcu Önal kaç yaşında?
Masterchef Burcu Önal eski estetiksiz hali nasıldı? Burcu Önal kaç yaşında?
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor
Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri lüks otomobil fiyatına alıcı buluyor
Yunanistan göçmenlere karşı Türkiye sınırına ek asker gönderiyor
Yunanistan göçmenlere karşı Türkiye sınırına ek asker gönderiyor
Masterchef Azize kaç yaşında Azize Polat nereli çocukları ve eşi kimdir?
Masterchef Azize kaç yaşında Azize Polat nereli çocukları ve eşi kimdir?
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Uzman isimden çocuklar için çok kritik koronavirüs uyarısı
Facebook paylaşımı hakkında Yargıtay'dan emsal karar
Facebook paylaşımı hakkında Yargıtay'dan emsal karar