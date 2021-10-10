Mahkemeden Bülent Ersoy'a Mustafa Keser reddi!

Sanatçı Bülent Ersoy'un Mustafa Keser'in videosunun engellenmesi için başvurduğu mahkemeden ret kararı geldi. Mahkeme, Mustafa Keser'in açıklamalarının hakaret veya kişilik haklarına saldırı olmadığına karar verdi.

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Bülent Ersoy'un başı beladan kurtulmuyor! Orkestrasının suçlamalarının ardından Bülent Ersoy'a bir darbe de Mustafa Keser'den geldi. Keser, Star TV'de beraber sunduğu programda yaşananları deşifre etmiş, Bülent Ersoy'un diva olmadığını ondan önce onlarca sanatçının bulunduğunu söyledi.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in birlikte sundukları "Benzemez Kimse Bize" adlı program yayından kaldırıldı. Keser, programın bittiğini duyurmasının ardından Bülent Ersoy'a sert sözlerle yüklendi.

Keser, magazin dünyasının ‘diva’ lakabı ile ‘saygın kişilik’ olarak pazarladığı, erkekten kadına dönen Bülent Ersoy'un saygısız olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu usluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanın uşağı mı?

Bülent Ersoy mahkemeye başvurdu

Keser'in "Sen diva değilsin, seni divan yaparlar" sözlerinin ardından Bülent Ersoy, hakaret ve kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle mahkeme başvurarak, videolara erişim getirilmesini istedi.

Mahkeme başvuruyu reddetti

İstanbul Adliyesi'ne yapılan başvuruda nöbetçi hakimlik, söz konusu videoda hakaret veya kişilik haklarına saldırı olmadığına kanaat getirerek söz konusu talebi reddetti.