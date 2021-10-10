Türkiye 10 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 344 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 772 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı" değerlendirmesinde bulundu.