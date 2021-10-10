Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle samimi olmamızdan rahatsızlık duyuyorlar

ADANA ziyaretinde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi hayatı boyunca gençlerle çalıştığını belirterek, "Bazılarının bizim gençlerimizle sık ve samimi olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle Gençlerle Buluşma Programı gerçekleştirdi. Erdoğan, program boyunca 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Adana'ya Gel Gidek', 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız', 'Ah Bu Hayat Çekilmez' şarkılarına gençlerle birlikte eşlik etti.

Eğlenceli anların yaşandığı programda gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum, yine gençlerleyim. Bir gün külliyeye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevinci, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara, 'Siz kendi işinize bakın' diyoruz. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı.

"Bir teşekkür etmez mi ya insan"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Neden bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal, İzmir milletvekili. İstanbul'dan şu anda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol. Bir teşekkür etmez mi ya insan. Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle, kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar.

"2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik"

Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler."