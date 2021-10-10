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Suriye'den acı haber! Şehitlerimiz var

Suriye'den acı haber! Şehitlerimiz var

Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis ise yaralandı.

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SURİYE’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu iki özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis de yaralandı.

Devriye görevini yapan polis özel harekat timinin bulunduğu zırhlı araca Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis ise yaralandı.

Yaralı polisler tedavi altında

Şehitler ve yaralılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye getirildi.

Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'a şehit ateşi düştü

Şehit Şahin'in acı haberi, Elazığ'ın Kırklar Mahallesi Ögün Sokak’ta ikamet eden ailesine yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi.

Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

İki çocuk babasıydı

Terör saldırısında şehit olan 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Cihat Şahin’in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

MHP ilçe başkanının oğlu olduğu açıklandı

Suriye’nin Azez kentinde şehit olan Fatih Doğan’ın, MHP Adıyaman İlçe Başkanı Mehmet Doğan’ın oğlu olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanımızın Mehmet Doğan'ın oğlu canımız evladımız yavrumuz Fatih Doğan şehit oldu. Evladımıza ve bütün şehitlerimize rahmet ve merhamet diliyoruz” mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki yiğit polisimiz, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde zırhlı araca terör örgütünce yapılan hain saldırı sonucu şehit düştü. Polis kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı cenneti ala olan şehitlerin kalplerdeki yeri ebedidir” dedi.

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