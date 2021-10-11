BIST 1.410
DOLAR 8,93
EURO 10,34
ALTIN 503,92
HABER /  MEDYA

Yayına başlamadan Flash TV'de kriz çıktı! Kardeşler birbirine girdi: Gizli ajanda...

Yayına başlamadan Flash TV'de kriz çıktı! Kardeşler birbirine girdi: Gizli ajanda...

Yayına başlamaya hazırlanan Flash TV'de ilk kriz yaşandı. Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi, Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, mahkemede hakkını arayacağını duyurdu.

Abone ol

Eğlence ve reality şov programlarıyla bilinen televizyon kanalı Flash TV, bugün yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Eğlence programlarının yer aldığı eski yayın anlayışından farklı olarak haber ve mizahın iç içe olacağı yeni formatla ekranlara geri dönecek olan Flash TV'de yayın başlamadan kriz başladı.

İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına döndürmeyi planladığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itirazlarda bulundu. Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

"Gizli ajanda temelli"
Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon' ifadelerini kullandı. Göktuğ "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" dedi.

İşte Mehmet Emin Göktuğ'un yaptığı o açıklama...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı
Foto Galeri Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hacı Sabancı kaç yaşında Nazlı Kayı ile düğün yaptı Hacı Sabancı kimdir?
Hacı Sabancı kaç yaşında Nazlı Kayı ile düğün yaptı Hacı Sabancı kimdir?
Ağustos ayı cari açık açıklandı
Ağustos ayı cari açık açıklandı
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşten çıkarma yasağı kalkması sonrası işsizlik arttı mı?
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! İşten çıkarma yasağı kalkması sonrası işsizlik arttı mı?
Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'a arkadan çarptı demir yığınına döndü
Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'a arkadan çarptı demir yığınına döndü
Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
Tamer Karadağlı kızı Zeyno'nun annesi ilk eşi kimdir? Tamer Karadağlı evlilikleri
Tamer Karadağlı kızı Zeyno'nun annesi ilk eşi kimdir? Tamer Karadağlı evlilikleri
Gaziantep'te şehit özel harekatçılar Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören
Gaziantep'te şehit özel harekatçılar Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören
İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok kültür ve sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak
Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı
Antalya'da evlenen çifte kripto para takıldı
Tayvan gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak!
Tayvan gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak!