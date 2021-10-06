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Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanırken 2 isimle ilgili kriz çıktı.

Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

Kanal binasıyla ilgili yaşanan davalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kapılarını kapatmak zorunda kalan Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

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Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün reklam panolarında yer alan afişte kanalın anlaştığı isimler sosyal medyada olay olmuştu. 

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Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

Kanalın Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk ile anlaşma yaptığı öne sürülmüştü. 

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Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı

Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.

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