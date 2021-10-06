Flash TV'de deprem! Açılmadan kriz çıktı 2 isim anlaşamadı: Yeni afişler ortaya çıktı
2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanırken 2 isimle ilgili kriz çıktı.
Kanal binasıyla ilgili yaşanan davalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kapılarını kapatmak zorunda kalan Flash TV, Hakan Aygün genel yayın yönetmenliğinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz gün reklam panolarında yer alan afişte kanalın anlaştığı isimler sosyal medyada olay olmuştu.
Kanalın Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk ile anlaşma yaptığı öne sürülmüştü.
Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.