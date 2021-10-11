Afyon'da feci kaza! Öğrenci servisi ormanlık alana uçtu ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada son bilgilere göre 4'ü öğrenci 5 kişi öldü.

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Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisinin kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

4'ü öğrenci 5 kişi öldü

Meydana gelen trafik kazasında, aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü. Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Kazayı haber alanlar sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​