Ayçiçek yağında zam göründü! Markette bir tane alın uyarısı!

Ayçiçek yağı fiyatı yükselirken bir markette kaydedilen görüntü daha da yükseleceğine işaret etti. Yetkililer, hammadde kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşlardan sadece 1 adet yağ almalarını istedi.

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Ayçiçek yağı fiyatları pandemi başında yaptığı çıkışı sürdürüyor. Bir markette kaydedilen görüntü ayçiçek yağı fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret etti.

Market yetkililerinin ayçiçek yağına astığı notta sıvı yağların satışının sınırlandırıldığı görüldü. Fotoğrafta yer alan yazıya göre, hammaddeden oluşan sıkıntıdan dolayı sıvı yağ alımlarında her vatandaşa sadece 1 kez satın alma hakkı tanındı.

Hammadde sıkıntısı

Ayçiçek yağının satıldığı rafa asılan notta şu ifadeler kullanıldı:

"Sıvı yağ grubunda hammaddeden oluşan sıkıntı kaynaklı üretimde problem bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır."