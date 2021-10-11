Hakan Baş kimdir Hande Soral'ın eşi ne iş yapıyor mesleği nedir?

Bensu Soral'ın boşanacakları söylenirken yeniden barıştığı eşi Hakan Baş geçtiğimiz günlerde Edis'in asistanı Simge İnce ile bir araçta görüntülendi açıklamaları ile kafaları karıştırdı. Peki Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Evli olan Hakan Baş parti çıkışı, Edis'in asistanı Simge İnce ile bir aracın içerisinde görüntülendi. Baş, muhabirlere "Yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok." diyerek açıklama yaptı. Peki Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bensu Soral’ın eşi Hakan Baş önceki gün şarkıcı Edis’in asistanı Simge İnce ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekânda aralarında Edis’in de olduğu grupla eğlenen ikili ardından Baş’ın aracına bindi. Muhabirleri fark edince hızla uzaklaşmayı deneyen Baş, kırmızı ışığa takılınca başarılı olamadı.

Düşündüğünüz gibi değil: Çareyi açıklama yapmakta bulan işinsanı, Simge İnce’ye de araçtan inmesini söyledi ve ikili muhabirlerin karşısına çıktı. İşadamı, “Arkadaşlar, yanlış olmasın, hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok aramızda. Arkadaşlarımızla bir yere katıldık” dedi.

Hakan Baş kimdir: Hakan Baş, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Hakan Baş, Cornell Üniversitesi'nde aldığı ekonomi lisansının ardından 2 yıl boyunca New York'taki Bank of America'da çalıştı.

Ardından İstanbul'da da Raymond James'te 1 yıl boyunca yatırım bankacılığı bölümünde görev alan Baş, Yale Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı ve Türkiye'ye 2010 yılında döndü. Bir süre boyunca Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmıştır.

2010 yılının Ekim ayında Sidar Şahin ile birlikte "Peak Games" adlı bir oyun şirketi kurdu ve ardından 2011 yılının Mart ayında da Alper Özdemir ile birlikte Krombera adlı bir dijital pazarlama ajansı kurdu.

2012'nin Şubat ayında e-ticaret alanına atılan Hakan Baş, "Lidyana.com" adlı e-ticaret şirketini kurmuştur ve 2014-2015 yıllarında Alper Özdemir ile birlikte Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurdu.

2016 yılında eSpor alanına giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karmancı ve Alper Özdemir ile birlikte Supermassive adlı eSpor takımını kurmuştur. Supermassive adlı eSpor takımı, ligdeki ilk yılında şampiyonluğa ulaşmıştır.

38 yaşındaki Hakan Baş, aynı zamanda lise ve üniversite yıllarında profesyonel yüzücülük yapmıştır ve eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve Milli Takım adına birçok müsabakada yer alan Baş, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.