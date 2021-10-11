BIST 1.413
DOLAR 8,95
EURO 10,35
ALTIN 504,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk suyla dolu hafriyat çukurunda boğuldu

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk suyla dolu hafriyat çukurunda boğuldu

Çorum’un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Alaca ilçesinde yapımı devam eden isale hattı çalışmalarının bulunduğu bölgeye giden 13 yaşındaki Ali Kubacık, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki hafriyat çukuruna düştü.

Çocuğun su dolu hafriyat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden AFAD sualtı ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Ali Kubacık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Su ile dolan çukurdan çıkartılan Kubacık’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kubacık’ın ailesinin mevsimlik işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
92 yaşındaki Yaşar Güldüren koronavirüse yendi! Sırrını açıkladı: Aşı olduk, kurtulduk
92 yaşındaki Yaşar Güldüren koronavirüse yendi! Sırrını açıkladı: Aşı olduk, kurtulduk
Abdülhamit Gül: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz
Abdülhamit Gül: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz
Hakan Baş kimdir Hande Soral'ın eşi ne iş yapıyor mesleği nedir?
Hakan Baş kimdir Hande Soral'ın eşi ne iş yapıyor mesleği nedir?
İlber Ortaylı: Gaziantep kültürel mirasına sahip çıkan bir şehir
İlber Ortaylı: Gaziantep kültürel mirasına sahip çıkan bir şehir
Mersin'de tarlada 4 TL markette 25 TL: Üretici elinden gelen gayreti gösterdi
Mersin'de tarlada 4 TL markette 25 TL: Üretici elinden gelen gayreti gösterdi
2018 seçimlerini doğru bilen ORC'nin patronu son anketi açıkladı! Erdoğan'dan sonraki isim kim?
2018 seçimlerini doğru bilen ORC'nin patronu son anketi açıkladı! Erdoğan'dan sonraki isim kim?
Gıdada yükselen zamlara karşı teklif! CHP'den KDV düşürülsün önerisi
Gıdada yükselen zamlara karşı teklif! CHP'den KDV düşürülsün önerisi
Rize'de çay fabrikasındaki patlama! Yaralanan işçi hayatını kaybetti
Rize'de çay fabrikasındaki patlama! Yaralanan işçi hayatını kaybetti
Sivas'ta tarihi geçiş köprüsü talan edildi! Yıkılmak üzere
Sivas'ta tarihi geçiş köprüsü talan edildi! Yıkılmak üzere
Kripto parada klonlanmış siteye dikkat! Şifre bahanesiyle dolandırdılar
Kripto parada klonlanmış siteye dikkat! Şifre bahanesiyle dolandırdılar