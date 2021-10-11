Nagehan Alçı bu sefer de Beştepe'yi Başbakanlık ve Bakanlara verdi!

Önce 'Cumhurbaşkanı yetkisiz olsun' dedi. Sonra 'Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'ne geçsin ve bütçesi olmasın' dedi... Ardından 'kan akacak' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldı... Şimdi de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesini 'Başbakanlık'a çevirdi. Nagehan Alçı kendini nasıl savundu?..

Abone ol

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Muhalefetle ittifak mı ediyorum yoksa muhalefeti iktidar adına tehdit mi ediyorum?' başlığıyla yayımlanan yazısında son zamanlarda yaptığı yorumlara gelen tepkileri değerlendirdi.

"Maalesef son dönemde Habertürk’te yazdıklarım ve sevgili Buket Aydın’ın programında söylediklerimle ilgili hem muhalefet hem de iktidar medyasında aklıma, hayalime gelmeyecek iddialar ve yakıştırmalar ortaya atılıyor" diyen Alçı, şöyle devam etti: "Muhalefet kanadında benim onları rejim adına tehdit ettiğim, iktidar kanadında ise muhalefetle ittifak ettiğim gibi laflar dolanıyor. Hepsi hurafe bunların."

Türkiye 'Başkanlık meydan muharebesi' yapmasın

Türkiye'nin 25 Haziran ve 9 Temmuz 2023'te 'başkanlık meydan muharebeleri' yapmaması gerektiğini belirten Alçı, "Böyle iki turlu varlık-yokluk mücadelesinin ülkeyi ve toplumu nereye sürükleyeceği meçhul. Elbette abartılı bir benzetme yaparak meydan muharebesi diyorum çünkü meramımı kuvvetli bir şekilde anlatmak istiyorum" diye yazdı. Alçı, şunları kaydetti:

'Bu ülkenin huzur ve barışı için uzlaşmalılar'

"25 Haziran 2023’te doğrudan parlamento yani TBMM’deki 600 sandalyeyi belirleme seçimlerine gidilmeli. Tayyip Bey, Devlet Bey, Kemal Bey ve Meral Hanım bu noktada bu ülkenin huzur ve barışı için uzlaşmalı."

Cumhurbaşkanı Çankaya'ya gönderilsin

"25 Haziran’da adil seçimlerle belirlenen TBMM, 9 Temmuz 2023’te toplanır ve tam yetkisiz, tam güçsüz, tamamen sembolik Norveç Kralı tarzı Cumhurbaşkanı’nı seçerek 7 seneliğine Çankaya’ya gönderir."

'Hükümet ve Başbakanlık merkezi Beştepe olur'

Ardından TBMM’de 301’i bulan siyasi parti ya da partiler hükümeti kurar. Hükümet ve Başbakanlık merkezi Beştepe olur. Alternatifi kurulacak çoğunluk sağlanana kadar gensoru ile Bakan ve Başbakan düşürme bu yeni parlamentarizm modelinde olmaz. Hem temsilde adalet hem yönetimde istikrar böylece sağlanır."

'Önümüzdeki 1.5 senenin tartışmasız en önemli meselesi bu bence'

"Bu değişim olursa Türkiye yoluna normal şekilde devam edecektir. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı rahat bir nefes alacaktır. Zaten önümüzdeki dönemde öncelikli amaç güçlerin dengelenmesi ve kuvvetler ayrılığını sağlamak olmalı. Önümüzdeki 1.5 sene içinde Türkiye’nin tartışmasız en önemli meselesi bu bence."