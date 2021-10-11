Vedaya hazırlanan Merkel'in 3 metre heykeli yapıldı! Tepki de var beğenen de

Almanya, Başbakan Angela Merkel’in vedasına hazırlanıyor. Aktif siyaseti bırakmak için gün sayan Merkel’in atlı heykeli yapıldı. Bavyera eyaletindeki Tempel Müzesi’nde sergilenen heykele eleştirenler de geldi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in atlı bir heykeli yapıldı. Alman sanatçı Wilhelm Koch'un eserinin 2022 yazına kadar Bavyera'daki Tempel Müzesi önünde sergilenmesi bekleniyor.

Merkel, pantolonlu bir takım elbise içinde at sırtında eyersiz ve dizginsiz oturuyor.

Parmaklarını hafifçe birbirine kenetlerken tasvir edilen Merkel'in bu duruşu 16 yıllık iktidarı döneminde onunla özdeşleşen bir vücut dili.

Yüksekliği 2,70 metre olan gerçek boyutlu heykel, 3D yazıcı kullanılarak hafif betondan yapıldı.

Görevi bırakmaya hazırlanan Alman Şansölyenin altındaki at, kısa mesafeli yarış atlarının bir türü olan "American Quarter Horse" cinsine ait.

Sanatçı, eserini "kararsız bir heykel" olarak adlandırıyor. Spiegel'e konuşan Koch, “Siyaset ne olursa olsun, bayan Merkel bir ikon. Hemen hemen herkes bu ikonun ayrıntılarını biliyor: saçları, kıyafetleri, duruşu ve elleri. Alman Şansölyesi'nin eyeri ve dizginleri yok çünkü onlara ihtiyacı yok” dedi.