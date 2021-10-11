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2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ekonomistler David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kanadalı çalışma ekonomisti Card'ın, "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından", Angrist ve Imbens'in "nedensellik ilişkilerinin analizine metodolojik katkılarından" ötürü 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.

Üç ekonomistin çalışmalarının, emek piyasasına ilişkin yeni anlayışlar gelişmesini sağladığı, neden sonuç ilişkisi açısından doğal deneylerden ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini gösterdiği, yaklaşımlarının, diğer alanlara da yayıldığı ve ampirik araştırmayı kökten değiştirdiği belirtildi.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1,1 milyon dolar veriliyor.

Ödül 2020'de açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verilmişti. Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtilmişti.

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü de küresel yoksullukla mücadele alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer kazanmıştı.

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