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Çorum'da su birikintisine düştü! 13 yaşındaki çocuktan yürek yakan haber

Çorum'da su birikintisine düştü! 13 yaşındaki çocuktan yürek yakan haber

ÇORUM’un Alaca ilçesinde, isale hattı inşaatında 3 metre derinliğindeki su birikintisine düşen Ali Kubacık (13), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam Alaca'da meydana geldi. İsale hattı çalışmalarının devam ettiği bölgede bulunan Ali Kubacık, henüz bilinmeyen nedenle iddiaya göre, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıç ekibi, Kubacık'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ali Kubacık'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kubacık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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