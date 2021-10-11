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'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi! Mahkeme tarih verecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi! Mahkeme tarih verecek

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında, 130 şikayetçi bulunan 75 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Böylece Aydın'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında, 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı. 

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.  

Şikayetçi olan yeni 130 kişinin 2 milyon 278 bin 393 lira mağdur olduğu belirtilen iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkemenin tarih vermesi bekleniyor 

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul edilmesinin ardından yeni bir dava açıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yeni davaya ilişkin duruşma tarihi vermesi bekleniyor. 

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