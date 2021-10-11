BIST 1.412
DOLAR 8,96
EURO 10,37
ALTIN 505,40
HABER /  GÜNCEL

Kim bu işadamı? Borçlu olduğu bankalardan kişisel giderlerinin karşılanmasını istemiş

Kim bu işadamı? Borçlu olduğu bankalardan kişisel giderlerinin karşılanmasını istemiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmesi süren bir işadamının bankacıları şoke eden teklifini yazdı. Kendi geçimini sağlamakta zorlandığını belirten işadamı, bankalardan yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin tüm masraflarını karşılamalarını istemiş! Bu işadamının kimliği merak konusu oldu...

Abone ol

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi. Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek" diyerek bir işadamının borçlu olduğu bankalara gönderdiği mektubu yazdı. "Paran var mı derdin var:)))" başlıklı yazısında Fatih Altaylı'nın anlattığı işadamının kimliği merak konusu oldu. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

Paran var mı derdin var:))))

Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi.
Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek.
Bir süreden beri kredi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması için bankalarla pazarlıkta olan bir işadamı var.
Bilinen, tanınan bir iş adamı.
AK Parti döneminde yıldızı parlamış gibi görünen gruplardan birinin sahibi.
Bu “Patron” bankalarla pazarlığı sürerken, görüşmekte olduğu bankalara bir mektup yazarak, kredi ödemeleri nedeniyle nakit akış sorunu yaşadığını, kendi geçimini sağlamakta zorlandığını bu yüzden de “şahsi masrafları” için de bankalar tarafından bir fon yaratılmasını talep etmiş.

Mektubu okuyan banka yöneticilerinin gözleri yerinden çıkmış.
Çünkü işadamı bankalardan özel uçağının giderlerini de talep ediyormuş.
Yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin bakım, sigorta, personel ve yakıt giderlerinin de alacaklı bankalar tarafından karşılanmasını istemiş.

Tabii bankacılar bu talepleri tebessümle karşılamışlar ve yanıt bile vermemişler.
Yani diyeceğim o ki, sevgili okurlar siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz.
Bakın insanların ne büyük dertleri var.

ÖNCEKİ HABERLER
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Bennu Gerede kimdir kaç yaşında aslen nereli Bennu Gerede oğulları
Bennu Gerede kimdir kaç yaşında aslen nereli Bennu Gerede oğulları
29 Ekim tatil mi 2021 kaç gün tatil olacak 4 gün olur mu?
29 Ekim tatil mi 2021 kaç gün tatil olacak 4 gün olur mu?
Karkamış'a 5 havan mermisi düştü! Valilikten açıklama geldi
Karkamış'a 5 havan mermisi düştü! Valilikten açıklama geldi
Adana'da 7’nci kattan düşüp öldü! Ölmeden önce yengesine bakın ne demiş
Adana'da 7’nci kattan düşüp öldü! Ölmeden önce yengesine bakın ne demiş
İstanbul'da sahte doktor yüzünü tanınmaz hale getirdi! Cezası belli oldu: Her yıl eriyor
İstanbul'da sahte doktor yüzünü tanınmaz hale getirdi! Cezası belli oldu: Her yıl eriyor
'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi! Mahkeme tarih verecek
'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi! Mahkeme tarih verecek
Trende iğrenç olay! Soyguncular kadına sırayla tecavüz etti
Trende iğrenç olay! Soyguncular kadına sırayla tecavüz etti
2022 maaşı ne kadar 2021 ekim ayı ödemesi ne zaman?
2022 maaşı ne kadar 2021 ekim ayı ödemesi ne zaman?
Öğretmenler Günü 2021 ne zaman 24 Kasım hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü 2021 ne zaman 24 Kasım hangi güne denk geliyor?