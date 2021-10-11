Kim bu işadamı? Borçlu olduğu bankalardan kişisel giderlerinin karşılanmasını istemiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmesi süren bir işadamının bankacıları şoke eden teklifini yazdı. Kendi geçimini sağlamakta zorlandığını belirten işadamı, bankalardan yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin tüm masraflarını karşılamalarını istemiş! Bu işadamının kimliği merak konusu oldu...

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi. Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek" diyerek bir işadamının borçlu olduğu bankalara gönderdiği mektubu yazdı. "Paran var mı derdin var:)))" başlıklı yazısında Fatih Altaylı'nın anlattığı işadamının kimliği merak konusu oldu. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

Paran var mı derdin var:))))

Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi.

Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek.

Bir süreden beri kredi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması için bankalarla pazarlıkta olan bir işadamı var.

Bilinen, tanınan bir iş adamı.

AK Parti döneminde yıldızı parlamış gibi görünen gruplardan birinin sahibi.

Bu “Patron” bankalarla pazarlığı sürerken, görüşmekte olduğu bankalara bir mektup yazarak, kredi ödemeleri nedeniyle nakit akış sorunu yaşadığını, kendi geçimini sağlamakta zorlandığını bu yüzden de “şahsi masrafları” için de bankalar tarafından bir fon yaratılmasını talep etmiş.

Mektubu okuyan banka yöneticilerinin gözleri yerinden çıkmış.

Çünkü işadamı bankalardan özel uçağının giderlerini de talep ediyormuş.

Yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin bakım, sigorta, personel ve yakıt giderlerinin de alacaklı bankalar tarafından karşılanmasını istemiş.

Tabii bankacılar bu talepleri tebessümle karşılamışlar ve yanıt bile vermemişler.

Yani diyeceğim o ki, sevgili okurlar siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz.

Bakın insanların ne büyük dertleri var.