Avcılar'da feci kaza! İş makinesi beton direği devirdi bir kişi altında kaldı

Avcılar'da bir iş makinesi beton aydınlatma direğini devirince altında kalan kişi hayatını kaybetti. Devrilen direğin kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana sökülmediği ortaya çıktı.

Abone ol

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bina için getirilen iş makinesi, kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana sökülmeyen beton aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direğin altında kalarak ağır yaralanan servis şoförü Dursun Güleç (55) hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları, Güleç'in ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitirdiğini savundu. Olayın yaşandığı sokaktaki beton direkler mahallelinin tepkisi üzerine yaklaşık 2 yıl önce haberlere konu olmuştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı için müteahhidin anlaştığı bir firma tarafından iş makinesi sokağa getirildi.

Operatör, TIR'dan indirildikten sonra aracı hareket ettirmek istedi. Manevra sırasında döndürülmek istenen iş makinesi, kullanılmayan ancak uzun süredir kaldırılmayan beton aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu. Devrilen direk, iş makinesinin rahat hareket etmesi için servis minibüsünü ileriye park ettikten sonra evine gitmek isteyen Dursun Güleç'in üzerine düştü. Servis şoförü, aldığı darbenin etkisi ile yol ortasında kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansa alınan Dursun Güleç, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri iş makinesinin devirdiği beton direğin çevresine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekibi de delil topladı. Beton direği deviren iş makinesi operatörü olaydan sonra kaçtı. Yakalanan operatör tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doktorlar kurtarma şansı çok az dedi

Yakınları ve sevenleri, hastanenin acil servisi önünde evli ve 6 çocuk babası Dursun Güleç'ten gelecek sağlık haberini umutla bekledi.

Doktorlarla görüştükten sonra konuşan Güleç'in damadı Yılmaz Şen, olayın havanın karardığı saat 19.30-20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Havanın karardığı saatte 40 ton ağırlığındaki bir kepçe, hiçbir önlem alınmadan sadece bir adamın 'Gel' veya 'Git' demesiyle dar bir sokağa sokulmaya çalışılıyor. Bu iş makinesinin nereden bakarsanız 4 katlı bir bina yüksekliğinde ucu olmasına rağmen buna dikkat edilmiyor, kepçe kabloya çarpıyor, direk, kayınpederimin üzerine devriliyor. Bu adam sokakta, dışarıda, eğlencede, herhangi bir yerde değil, evinin kapısının önündeydi. Tek yaptığı, 'ben aracımı çekeyim kepçe rahat geçsin' diye adım atmaktı. Doktorlar 'Kurtarma şansımız çok az' dedi. O elektrik direğini, iki yıl önce şikayet ettik, günlerce sosyal medyada dile getirdik. Buna rağmen kaldırılmadı. Aynı anda, aynı sokakta 6-7 bina yıkılıp veya yeniden yapılmaya çalışılıyor. Belediye bu yıkım sırasında bu araçların giriş-çıkışını, her şeyini denetlemeli, gerekirse sabahtan güvenlik önlemini almalı. Her binanın önünde emniyet şeritleri olmalı. Böyle yüksek tonajlı araç girip çıkacaksa kamyon dahil sokak boşaltılır, insanlar güvenli bir bölgeye alınır veya evlerinden çıkmamaları sağlanır. Bunların hiç biri yapılmadı. İhmaller zinciri hepsi bir yandan. Burası müteahhit şehri oldu. Koskoca araç saat 19.30'un karanlığında oraya sokulur mu?"

Aynı binada oturan Ali Akboru, gürültü üzerine dışarı fırladıklarını, kardeşi gibi gördüğü ev sahibini yerde ağır yaralı gördüğünü anlatırken "Saat 20.00'de araç nasıl girer? Ortada büyük bir ihmal var" diye konuştu.

Kurtarılamadı

Servis şoförü Dursun Güleç, tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü saat 21.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güleç için, dün Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde tören düzenlendi.

İki yıl önce bu direkler gündeme getirildi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, törenden önce gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Yakınları, Hançerli'ye ortada ihmal zinciri olduğunu, Dursun Güleç'i bunların sonucunda kaybettiklerini belirtirken, hava karardıktan sonra iş makinelerinin sokaklara girip çalışması sonucu bu olayın meydana geldiğini söyledi. Saat 19.00'dan sonra inşaat veya yıkım çalışmalarının yasak olduğunu belirten Başkan Hançerli, "Olay son derece üzücü. Alınan önlemlerle bu tür iş kazaları azaldı ancak, tamamen önlenemedi" dedi. Dursun Güleç'in kiracısı Ali Akboru, Başkan Turan Hançerli'ye, "İki yıl önce bu direkler gündeme getirildi, yıktırılmadı. Bana bir seferinde 'Bu direkten uzak dur, tehlikeli' demişti o direk onu aramızdan aldı" diye konuştu.

Dursun Güleç'in cenazesi yaklaşık 500 kişinin katıldığı tören ardından toprağa verilmek üzere Sivas Zara'ya gönderildi.

Direkler iki yıl önce gündeme getirilmişti

DHA, Dursun Güleç'in ölümüne neden olan, kullanılmayan çürük beton aydınlatma direklerinin de yer aldığı sokağı iki yıl önce görüntüleyerek, burada oturanların endişelerini dile getirmişti. 18 Kasım 2019 tarihli "İstanbul sokaklarında her köşe başında bir tehlike" başlıklı haber için konuşanlar ve sokaktan geçenler, çatlak ve çürük görünen beton direklerine ilişkin "Üzerimize devrilmesinden korkuyoruz" demişti.