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Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

Demirören Haber Ajansı
Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

TRABZON’da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.

Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti. 

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Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı. 

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Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.

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Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde

7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi. 

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