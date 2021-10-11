Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde
TRABZON’da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.
115
Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.
215
Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.
315
7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi.
415