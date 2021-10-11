Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz 30 yaş altı için uyardı

Kovid-19 gençler arasında daha çok etkili olmaya başladı. Vakaların yüzde 50’sinin 30 yaş altında olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı ve bireysel tedbirler konusunda gençleri uyardı.

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Türkiye’deki aktif vakaların yarısını 30 yaş altındaki gençler oluşturuyor. Gençlerdeki vaka artışının nedenini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Sputnik’e konuştu.

Gençler aşı olmalı’

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, genç nüfusun ülke nüfusu içerisindeki oranına dikkat çekerek gençlerin sosyal hayatta da daha fazla yer aldığına vurgu yaptı. Doç. Dr. Kayıpmaz “Ülkemizde mevcut durumda Kovid-19 hastalarının yarıdan fazlası 30 yaş altındaki gençlerimizdir. Bu yaş grubundaki bireyler, günlük yaşamın içerisinde en aktif olanlardır. Çünkü eğitim, iş yaşamı, ulaşım, sosyal yaşam dolayısıyla başka bireylerle de en fazla bir arada olması gerekenler onlardır. Ayrıca bu yaş grubunun ülkemiz nüfusundaki yüzdesi yüzde 45'ten fazladır. Bununla birlikte gençlerin nüfusa göre aşılanma yüzdesi, ileri yaştaki bireyler kadar yüksek değildir. Şu anda gençlerde temel bireysel önlemlerimiz olanmaskeye, fiziksel mesafeye uyumun da gevşemesiyle birlikte hastalığın gençler arasındaki yayılımına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Delta varyantı etkili’

Delta varyantının gençlerde bulaşın artmasında etkili olduğunu belirten Kayıpmaz “Gençlerde hastane ve yoğun bakım yatış oranı, entübasyonoranı daha ileri yaştaki bireylere göre düşük olsa da genç hastalarımızdan da Kovid-19 servislerine ve yoğun bakımlara yatırdığımız hastalarımız olabilmektedir. Çünkü şu anda ülkemizde de baskın varyant olan Delta varyantı kişiler arasında da daha kolay yayılabilmektedir ve çalışmalarda daha ağır hastalık tablosuyla ilişkili olduğuna dair veriler bulunmaktadır” dedi.

‘Gençler hastalığı eve taşıyor’

Gençlerin hastalığın bulaşında etkili olduğuna dikkat çeken Kayıpmaz şunları söyledi:

“Ülkemizde de son dönemde her gün 200'den fazla insanımızı virüsün Delta varyantının neden olduğu, aşı ve tedbirlerle önlenebilir bu hastalık yüzünden kaybetmekteyiz. Ayrıca gençler hastalığı ev içerisinde birlikte yaşadığı incinebilir grupta yer alan, örneğin kronik hastalığı olan ve daha ileri yaştaki kişilere de bulaştırma riski taşımaktadır. Bundan dolayı ertelemeden aşıların tamamlanması ve bireysel tedbirlereuyum hem gençlerimizi ağır hastalık riskinden koruyacaktır hem de onların birlikte yaşadıkları sevdiklerine hastalığı bulaştırma riskini azaltacaktır.”

‘Solunum yolu enfeksiyonları artıyor’

Kişisel önlemlerin azalması nedeni ile diğer solunum yolu enfeksiyonun da arttığını belirten Kayıpmaz “Sonbaharda gençlerde maske kullanımının azalması, kalabalık sosyal ortamlarda bulunma gibi nedenlerle diğer solunum yolu virüslerine de rastlıyoruz. Örneğin insan koronavirüsü OC43, insan koronavirüsü 229E, rinovirüs gibi.

Bu virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları, Kovid-19 kadar ağır seyretmese de kişinin konforunu bozacak ve günlük yaşantısını aksatacak düzeyde belirtilerle gidebiliyor. Sonbahar ve kış aylarında bizlerin alacağı basit bireysel tedbirlerle diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da önüne geçebiliriz” dedi.