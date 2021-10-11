Miro Gerede Erkaya kaç yaşında anne ve babası kimdir? Miro Gerede Erkaya sevgilisi var mı?

Son günlerde magazin basınında adını duyuran Bennu Gerede, yine oğulları ile gündemde. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Bennu Gerede'nin Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve Kai adında dört oğlu vardır. Peki Miro Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında, babası kimdir?

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otoğrafçılık ile ilgilenen Bennu Gerede, son günlerde yeniden magazin basınında yer almaya başladı. Oğulları ve onların yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bennu Gerede'nin hayatı da merak konusu oldu. 50 yaşında olan Bennu Gerede aslen İstanbul doğumlu. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Bennu Gerede'nin Dilan Gerede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Daren Gerede Erkaya ve Kai adında dört oğlu vardır. Peki Bennu Gerede kaç kere evlendi, oğullarının babası kimdir?

Miro Erkaya kimdir: 2001 yılında dünyaya gelen Miro Erkaya’nın annesi uzun süre önce Survivor yarışmasına katılmış olan Bennu Gerede‘nin oğludur. Babası fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya’dır. Kendisinden büyük Daren ve Dilan isimlerinde iki kardeşi vardır. Ayrıca kendisinden küçük Kai Gerede Ağaoğlu isminde bir de kardeşi vardır. Annesi Bennu Gerede ve babası Koray Erkaya 2006 yılında boşanmıştır. 15 yaşından 17 yaşına, 2018 yılına kadar annesi ve kardeşleri ile birlikte Bali’de yaşamıştır. Bali’de kaldığı süre için Bali’de hayat muhteşemdi. Yeni bir kültür, yeni bir yaşam tarzı bütün hayatımızı değiştirdi. Çok farklı bir deneyimdi. Bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum diye açıklama yapmıştır.

Miro Erkaya’nın günümüz itibariyle resmi instagram hesabında ki takipçi sayısı 12,9bin civarındadır.