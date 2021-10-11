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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor " ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu.  Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

-Önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde

-Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir.

-Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir

- Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji etkili oldu.

- Dış talep ihracatı olumlu etkilemeye devam edecek. Aşılama küresel ekonomik toparlanmayı destekliyor. Normalleşme ile sektörler genelinde güven artıyor.

-Parasal sıkılık ticari kredileri daraltıyor. 3. Çeyrekte iktisadi faaliyetteki artış eğilimi sürüyor.

-Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre yüzde 6,9 seviyesinde, eğilim yıl sonu için yüzde 9,4'lük kredi büyümesi. Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor.

-Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamaların belirgin altında. Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı.

-Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor.

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