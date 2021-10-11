Bursa'da domatesteki yazıyı görünce inanamadı! Eve gelen misafir fark etti
BURSA'da Halil Uzunca’ya ait tarlada üstü kabartmalı 'Allah' yazısı bulunan domates, şaşırtıyor. Misafirlerine salçalık domates verirken fark ettiği 'Allah' yazılı domatesi, itina ile saklıyor.Abone ol
Sarıağıl Mahallesinde yaşayan Halil Uzunca, tarlasında dikmiş olduğu domates fidelerinden topladığı domatesleri kış mevsiminde tüketmek üzere kilere kaldırdı. Uzunca, misafirliğe gelen yakınlarına salçalık domates verirken domateslerden birisinin üzerinde 'Allah' yazısını gördü. Uzunca, domatesi itinayla saklıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde