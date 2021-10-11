BIST 1.417
DOLAR 8,96
EURO 10,37
ALTIN 505,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da domatesteki yazıyı görünce inanamadı! Eve gelen misafir fark etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da domatesteki yazıyı görünce inanamadı! Eve gelen misafir fark etti

BURSA'da Halil Uzunca’ya ait tarlada üstü kabartmalı 'Allah' yazısı bulunan domates, şaşırtıyor. Misafirlerine salçalık domates verirken fark ettiği 'Allah' yazılı domatesi, itina ile saklıyor.

Abone ol

Sarıağıl Mahallesinde yaşayan Halil Uzunca, tarlasında dikmiş olduğu domates fidelerinden topladığı domatesleri kış mevsiminde tüketmek üzere kilere kaldırdı. Uzunca, misafirliğe gelen yakınlarına salçalık domates verirken domateslerden birisinin üzerinde 'Allah' yazısını gördü. Uzunca, domatesi itinayla saklıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde
Foto Galeri Fuhuş operasyonu! 3 kadında frengi çıktı: Trabzon diken üstünde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı! 500 liranın altına düşeceği kar satışını bekleyin
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı! 500 liranın altına düşeceği kar satışını bekleyin
Mersin'de 20 TL'ye alıp tezgahta 80 TL'ye satıyorlar: Yazıktır, günahtır
Mersin'de 20 TL'ye alıp tezgahta 80 TL'ye satıyorlar: Yazıktır, günahtır
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor
Eskişehir'de zabıta aracında tecavüz skandalı! Sinir krizi geçirdi: Gece boyunca...
Eskişehir'de zabıta aracında tecavüz skandalı! Sinir krizi geçirdi: Gece boyunca...
15 Temmuz sonrası askeri okula öğrencileri SADAT mı seçti? MSB açıklama yaptı!
15 Temmuz sonrası askeri okula öğrencileri SADAT mı seçti? MSB açıklama yaptı!
Şeytanın aklına gelmez! Donanmada görevli mühendis askeri sırları böyle satmış
Şeytanın aklına gelmez! Donanmada görevli mühendis askeri sırları böyle satmış
Bennu Gerede oğlu Daren Gerede Erkaya kimdir 22 yaş büyük Bilge Öztürk'le sevgili
Bennu Gerede oğlu Daren Gerede Erkaya kimdir 22 yaş büyük Bilge Öztürk'le sevgili
Miro Gerede Erkaya kaç yaşında anne ve babası kimdir? Miro Gerede Erkaya sevgilisi var mı?
Miro Gerede Erkaya kaç yaşında anne ve babası kimdir? Miro Gerede Erkaya sevgilisi var mı?
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz 30 yaş altı için uyardı
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz 30 yaş altı için uyardı