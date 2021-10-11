İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı! 500 liranın altına düşeceği kar satışını bekleyin

Altın fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıyı düşündürüyor. Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altında yeni rekorların akın olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alır mı, altın satılır mı?" sorusuna net cevap verdi.

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Dolar kuru rekor üzerine rekor kırarken gram altın fiyatları da ufak ufak yükselmeyi sürdürüyor. Gram altın şu saatlerde 505 liradan ilem görürken, dolardaki yüksek getiriyi gören ve elinde altın bulunduran vatandaşın ne yapmak gerektiği konsunda kafası karıştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi.

Gram altın bir ayda 20 lira kazandırdı

Dolar kurunun kırdığı rekorların etkisiyle gram altın fiyatı kritik 500 TL barajını aşarak 510 TL’ye kadar yükseldi. Son bir ayda 20 liraya yakın prim yapan gram altın Bu sayede yatırımcısına yüzde 5 düzeyinde getiri sağladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan İslam Memiş Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altında alım mı satım mı zamanı? Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi? gibi sorulara cevap verdi.

Dolar kurundaki dalgalanma altın fiyatlarını destekledi

Dünya üzerindeki ekonomik krizin devam ettiğini ifade eden İslam Memiş konuşmasında altın fiyatları hakkında kısa bir özet geçti. İslam Memiş “Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 507 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 830, cumhuriyet altını fiyatı ise 3400 lira oldu.” diye konuştu.

Gram altın fiyatında yeni rekorlar yakın

İslam Memiş gram altın tarafında kısa vadede yükseliş hareketinin devam edeceğini belirtirken yeni zirvelerin yakın olduğunu açıkladı. Gram altında dikkat edilmesi gereken bant aralığının 515 – 520 TL olduğunu dile getiren Memiş “2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz” diye konuştu. Memiş konuşmasının devamında 2020 yılında 540 TL ile rekor kıran gram altın fiyatında yeni rekorun 2021 yılı bitmeden gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.

Altın almak isteyenler kar satışlarını beklemeli

Altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini, kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalınabileceğinin uyarısını da yapan İslam Memiş “Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.” dedi.