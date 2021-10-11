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Alaattin Çakıcı’ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

Alaattin Çakıcı’ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük hakaret ve tehditlerinden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret içerikli bir mektup paylaşmıştı… Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşımla Çakıcı’nın ‘hakaret ve tehdit’ suçundan hapis cezası aldığını açıkladı.

Celal Çelik Twitter’dan şunları yazdı:

* Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik!

* Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!

Çakıcı ne demişti?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır tehditlerde bulunmuştu… Çakıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Mafya liderleri Saray'ın emriyle serbest bırakıldılar ifadesini kullanan muhbir, istemeden gaf mı yaptı. Mafya diye kapalı diye Alaattin Çakıcı'yı tarif etmektedir.

* Şahsım olarak kendisine soruyorum. Eroin kaçakçılığı yaptım, silah kaçakçılığı mı yaptım, hazineyi mi parselledim.

* Gazetecilerin tutuklanmasından niye rahatsız oluyorsun. Bak Kemal Kılıçdaroğlu kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar… Onun için sana AKILLI OL diyorum…

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