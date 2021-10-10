POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır 2021

POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı... Nefesler tutuldu, gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Sonuçlar beklentilerin aksine geçtiğimiz hafta açıklanmadı. 8 bin polis adayı ise heyecan içerisinde "27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını bekliyor. İşte Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçları ekranı Polis Akademisi "pa.edu.tr" uzantısı...

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27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Heyecan içerisinde sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman:

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 1 Ekim Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız.

27. Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı:

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir