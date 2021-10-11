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AK Parti'yi yıkan ölüm haberi! AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!

AK Parti'yi yıkan ölüm haberi! AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti! AK Parti kurucu üyesi de olan Uçma bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu...

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), hayatını kaybetti. AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmet Uçma kimdir?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

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