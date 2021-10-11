BIST 1.416
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 507,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de evinden çıktı bir daha geri dönmedi! Emine nerede?

Mersin'de evinden çıktı bir daha geri dönmedi! Emine nerede?

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce evinden çıkan Emine Çetin (40), bir daha geri dönmedi. Çetin'in evden çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı.

Abone ol

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Emine Çetin, Avadan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçe jandarma ekipleri ile ailesinin aradığı Çetin'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evinden çıkışı görüntülenen Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Görüntülerde Çetin'in yürüyerek evinin bulunduğu bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplantısı başladı! Masada fahiş fiyatlar ve artan Koronavirüs vakaları var
Kabine toplantısı başladı! Masada fahiş fiyatlar ve artan Koronavirüs vakaları var
DEAŞ lideri Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı! Sami Casim Türkiye'de mi yaşıyordu?
DEAŞ lideri Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı! Sami Casim Türkiye'de mi yaşıyordu?
Mezarlıkta sabah 6'da iğrenç olay! Her yerde aranıyor
Mezarlıkta sabah 6'da iğrenç olay! Her yerde aranıyor
AK Parti'yi yıkan ölüm haberi! AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!
AK Parti'yi yıkan ölüm haberi! AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır 2021
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır 2021
Antalya'da büyük korku yaşadı! Babaanne gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da büyük korku yaşadı! Babaanne gözyaşlarına boğuldu
Alaattin Çakıcı’ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası
Alaattin Çakıcı’ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası
Kahramanmaraş'ta aşı karşıtı paylaşımlar yapmıştı! Öğretim üyesi covid-19'dan öldü
Kahramanmaraş'ta aşı karşıtı paylaşımlar yapmıştı! Öğretim üyesi covid-19'dan öldü
AK Parti'li Çonkar, NATO PA Siyasi Komite Başkan Yardımcılığına seçildi
AK Parti'li Çonkar, NATO PA Siyasi Komite Başkan Yardımcılığına seçildi
Bursa'da domatesteki yazıyı görünce inanamadı! Eve gelen misafir fark etti
Bursa'da domatesteki yazıyı görünce inanamadı! Eve gelen misafir fark etti