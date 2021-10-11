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Kabine toplantısı başladı! Masada fahiş fiyatlar ve artan Koronavirüs vakaları var

Kabine toplantısı başladı! Masada fahiş fiyatlar ve artan Koronavirüs vakaları var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.00'da toplandı. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ise artan vakalar sonrası atılması gereken adımlar ve fahiş fiyatla mücadele olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantıda Koronavirüs'le mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.

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