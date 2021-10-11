Meral Akşener'den Fahrettin Altun'a olay 'siyasi cinayetler' cevabı: Atanmışlara yanıt vermiyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'siyasi cinayetler' iddiasıyla ilgili Fahrettin Altun'un açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu. Altun'u 'atanmış' olarak nitelendiren Akşener yanıt vermedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının 13’üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Akşener, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da yanıt verdi.

Meral Akşener ve Gültekin Uysal, görüşmeleri sonrası ortak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlere ilişkin “Siyasi cinayet kaygım var” sözlerini değerlendiren Akşener, Fahrettin Altun’a da yanıt verdi. “Atanmışlara cevap vermiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilişkin “Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Benim inandığım bir şey var. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Bu iddiaları çok fazla gündemde tutmamamız lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun’un Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından muhalefeti savcılığa çağırmasına “Atanmışlara cevap vermiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Akşener, şunları söyledi:

“24 Haziran bileşenleri başka 31 Mart başka. Yeni kurulan partiler ve onların fikirleri var. Millet İttifakı’nın içinde yer almak konusu konuşulmuş değil. Cumhurbaşkanı adayının ne ve nasıl olacağına dair konuşma yapmadık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin derdi. Ağırlıklı olarak onlar sürekli bu konu üzerinde gidiyorlar. Benim başından beri söylediğim bir şey var. Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13’üncü cumhurbaşkanı olacak”