Metropoll anketinde ittifaklar soruldu! İki ittifakta da çarpıcı sonuç
MetroPOLL Araştırma'nın seçmene “Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?'' sorusunu yönelttiği ankete göre, seçmenin yüzde 48,7'si Millet İttifakı'na yüzde 40,8'i ise Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu belirtti. Daha önceki anketlere göre iki ittifakın da oyunun yükseldiği görüldü.
MetroPOLL Araştırma, seçmenlerin Cumhur ve Millet ittifakına desteğini, bunun zaman içindeki değişimi ile partili seçmenlerin ittifak tercihlerini gözler önüne serdi. MetroPOLL, "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" diye sordu.
Anket sonucunda, seçmenlerin yüzde 44'ü Millet İttifakı'ndan yüzde 38'i ise Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. Her ikisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyen yüzde 5'lik ve her ikisine de yakın olmayıp Cumhur İttifakı'nı seçerim diyen yüzde 3'lük kesim olduğu görüldü.