Metropoll anketinde ittifaklar soruldu! İki ittifakta da çarpıcı sonuç

MetroPOLL Araştırma, seçmenlerin Cumhur ve Millet ittifakına desteğini, bunun zaman içindeki değişimi ile partili seçmenlerin ittifak tercihlerini gözler önüne serdi. MetroPOLL, "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" diye sordu.