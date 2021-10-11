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FETÖ mahrem imamı Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ mahrem imamı Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 8 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan mahrem imam Eşref Üzüm, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

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FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan Eşref Üzüm, Bolvadin ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzüm, tutuklandı. Eşref Üzüm'ün, bir kamu kurumunda görev yaparken KHK kapsamında ihraç edildiği, askeri kişilerden sorumlu mahrem imam olduğu kaydedildi.

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