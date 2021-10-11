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Dünya Sağlık Örgütü 3. doz için 60 yaş üstüne önerdiği aşıyı açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü 3. doz için 60 yaş üstüne önerdiği aşıyı açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş ve üstü için 3. doz olarak Sinopharm ve Sinovac aşısını önerdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışma grubu özellikle yaşlı insanların yoğunlukta olduğu popülasyonlarda , 3. doz olarak Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşıların önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Aşı danışmanları durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini ifade etti.

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