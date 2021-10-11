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İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine giren koca eşini öldürüp başında bekledi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine giren koca eşini öldürüp başında bekledi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (44) gözaltına alındı. Semra Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.

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İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz (44), evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla vurdu. Semra Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü.

Ailesi gözyaşı döktü

Savcı incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmak üzere araca götürüldü. Bu sırada kapıda bekleyen Semra Yılmaz'ın annesi, babası ve kardeşi gözyaşı döktü. Acılı aile, cenaze aracının ardından kaldırıma oturup dakikalarca ağladı.

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını, "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.
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